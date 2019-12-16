2019/12/16 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يستطيع الإنسان العيش لوحدة؟ – ثامر مراد لايمكن للمخلوق البشري أن يعيش بمفردة بمعزل عن ألأخرين مهما عظم شأنة من الناحية المادية والسلطوية أو الفكرية لأن الفرد يكون في حاجةٍ ماسة لفرد أو مجموعة أفراد عند لحظةٍ معينة من لحظات الحياة.حتى الدول بمختلف أنواعها تحاول بين الفينةِ وألأخرى تطوير علاقتها مع دولةٍ ما […]

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