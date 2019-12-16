2019/12/16 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنجاز الملاعب بمواصفات عالية يدعونا إلى إنقاذ خربة الكشافة أزمة الممتاز والهم المشترك بين المسابقات وفرق الدوري الناصرية – باسم الركابي تعيش فرق الدوري الممتاز مشكلة توقف الدوري الكروي بسبب الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات التي تشهدها العاصمة ومحافظات الوسط والجنوب ما جعل من الفرق و لجنة المسابقات واتحاد الكرة إمام مهمة البحث عن بدلائل لإقامة الدوري […]

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