2019/12/16 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى ليس حلماً – عبد الحكيم مصطفى يقول المدرب المساعد لفريق كرة القدم بنادي الشرطة الكابتن حسين عبد الواحد ان قوة فرق المجموعة التي يلعب فيها فريقه في بطولة دوري ابطال اسيا للموسم الرياضي 2019-2020 , لن توقف حلم الشرطة في التقدم الى ابعد مباراة في البطولة , ويصف عبد الواحد لوسيلة اعلام رياضية […]

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