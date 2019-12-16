باحثون يكشفون لغز الصخور المتحركة في (وادي الموت) بكاليفورنيا

2019/12/16 | 18:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توصلت مجموعة من الباحثين إلى تفسير، ربما يحل لغز الصخور المتحركة، في "وادي الموت" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث حيرت تلك الظاهرة علماء الجيولوجيا، الذين يحاولون حلها منذ عقود.

وتفسر النظرية الحديثة، التي توصل إليها العلماء، حركة الصخور، بأنها تجري بالتزامن مع ذوبان الجليد، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية، التي أشارت إلى أن تلك الحركة خلقت مسارا في الوحل، الذي يجف بعد تبخر المياه بينما يبقى مسار الصخور شاهدا على حركتها.

ويقول العلماء: "المسار الموجود لآثار أقدام الديناصورات، مشابه لمسارات الصخور المتحركة في منطقة بحيرة "رايستراك بلايا" الجافة، وخلصوا إلى أن نظرية حركة الصخور والجليد هي الأكثر ترجيحا، لأن التفاصيل المحفوظة في بصمة الديناصورات لم تكن معقدة لو كان السبب في ذلك هو الرياح أو غير ذلك".

وتقول الصحيفة البريطانية: "ربما يكون العلماء قد وجدوا أدلة على حدوث تغير مناخ كبير، منذ ملايين السنين، وربطوا ذلك بحدوث انقراض جماعي ناتج عن نشاط بركاني قبل أكثر من 200 مليون عام.

وشكلت الصخور المتحركة في وادي الموت بكاليفورنيا، ظاهرة تسببت في حالة من الحيرة بين علماء الجيولوجيا، ومثلت لغزا يستعصي على الحل.

وتوجد تلك الصخور في منطقة بحيرة "رايستراك بلايا" الجافة في وادي الموت بكاليفورنيا، بوجود هذه الحجارة المتحركة ومساراتها، وعلى مدى عقود من الدراسة يحاول علماء الجيولوجيا، كشف لغزها لأنها تتحرك، على ما يبدو، عبر الصحراء وتقطع مسارات طويلة.

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