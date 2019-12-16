البرلمان العراقي يصوت غدا على قانون الانتخابات

2019/12/16 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي ان البرلمان سيصوت في جلسة يوم غد على قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة بعد اتفاق اغلب الكت...

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