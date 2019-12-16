علي المسعود - فيلم -حارس المرمى- حكاية حامي الهدف الالماني النازي الذي صار اسطورة الدوري الانكليزي

2019/12/16 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود الرياضة هي الشيء الوحيد الذي يجمع الشعوب ببعضها رغم اختلافهم في باقي الأشياء وهي قبل كل شيء محبة وتآخي ومودة بين الشعوب قبل أن تكون مسابقة رياضية ، وتستطيع الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص أن تلعب دوراً كبيراً في التقريب بين الشعوب والإضاءة على القضايا المحقّة، لما تحمله من قيم ومعان سامية.ففي كرة القدم يسعى اللاعبون نحو هدف واحد هو تحقيق الفوز، وهو فوز مشروط بالتعاون وتفاني الفرد في خدمة الم......

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