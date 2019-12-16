سعود سالم - فاغنر وسيمفونية الكلاشنكوف

2019/12/16 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم مجموعة فاغنر ( Le Groupe Wagner - Группа Вагнера) هي شركة أو منظمة عسكرية روسية خاصة متخصصة في تأجير المرتزقة للقيام بعمليات عسكرية لتغطية تدخل الحكومة الروسية في العديد من المناطق الساخنة في العالم وذلك لضمان مصالحها السياسية والإقتصادية.كانت نشطة بشكل خاص خلال حرب دونباس Donbass في أوكرانيا والحرب السورية وحاليا في ليبيا إلى جانب ......

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