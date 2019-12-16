احتجاجات بلا قيادة ..نقطة ضعف ام قوة؟..احمد الهاشم

2019/12/16 | 19:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الصحافي احمد الهاشم: احاول هنا ان اجمل اهم النقاط بصدد هذا الموضوع الشائك من خلال ايجاز وترجمة اهم النقاط في تقرير تحليلي مطوّل نشرته مجلة اتلانتك الامريكية بصدد الظاهرة التي استجدت في عدد من بلدان العالم والتي تتمثل ببروز احتجاجات من دون قادة او زعماء، وهذا ما حدث في العراق ولبنان وهونغ كونغ وتشيلي […]

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