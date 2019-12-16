كلوب: حدث ما كنت أتوقعه قبل إجراء القرعة

2019/12/16 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابة

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه حدث ما كان يتوقعه باللعب في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل إجراء قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجريت قرعة الدور ثمن النهائي أو دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة ليفربول الإنجليزي –بطل أوروبا- ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

وستقام مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب "واندا متروبوليتانو" يوم 18 شباط 2020، بينما ستلعب مباراة الإياب على ملعب "آنفيلد" يوم 11 مارس.

وقال كلوب في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول" إنها قرعة مثيرة للاهتمام.



قبل السحب أعتقدت أننا سنلعب أمام أحد فريقي مدريد، وهذا ما حدث".

وأضاف المدير الفني لليفربول" نملك ذكريات رائعة في مدريد، لذا نحن سعداء، أن نلعب هناك مرة أخرى أمام صاحب الأرض الأصلي أتلتيكو مدريد".

وواصل" بكل تأكيد المباراة صعبة، لكن بالنظر لبقية المباريات بعد القرعة، فهناك 4 أو 5 نهائيات محتملة بالفعل".

وعن العودة لملعب واندا متروبوليتانو قال" أنه أمر رائع، قضيت واحدة من أفضل ليالي حياتي في هذا الملعب، لكن هذه المرة علينا أن نذهب إلى هناك لنعمل ونبذل قصارى جهدنا".

وتابع" لقد كانت غرفة خلع الملابس هناك مليئة بإشارات ليفربول، لكنني أعتقد أنهم تخلصوا منها".

وأختتم" ثم يتعين على أتلتيكو مدريد القدوم إلى أنفيلد، وهو مكان لطيف أيضاً".

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وفيما يلي جميع مباريات الدور ثمن النهائي:

بوروسيا دورتموند ×

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