الحاجة للاستفادة من إمكانات الشباب لتحقيق القضاء على الجوع

2019/12/16 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اثناء مشاركته في حلقة نقاش حول الأمن الغذائي في أفريقيا انعقدت على هامش منتدى شباب العالم، وجه شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الأحد رسالة مفادها أن الشباب يواجهون تحديات هائلة، لذلك من الضروري تعزيز المبادرات التي تركز عليهم وتسخر إمكاناتهم للوصول إلى الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة […]

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