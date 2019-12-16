لقاء مفتوح بين الرئيس وشباب العالم

2019/12/16 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – شرم الشيخ – وليد الرمالي السيد الرئيس في لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات في اطار فاعليات المنتدي العالمي الثالث للشباب في شرم الشيخ.

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