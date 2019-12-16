خبير القانوني:حكومة عبد المهدي ان تستمر عاماً اضافياً لعدم تحقق شرط مهم

2019/12/16 | 19:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين إنه بإمكان حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ان تستمر عاماً اضافياً لعدم تحقق شرط مهم.وذكر حرب في بيان، “يستمر عبد المهدي […]

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