2019/12/16 | 20:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي قد يكلف احدى هذه الأسماء لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي قد يكلف احدى هذه الأسماء لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).