قرقاش: سياسة المحاور ستعمل على اضعاف المنطقة وزيادة المخاطر

2019/12/16 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، دول المنطقة الى توحيد كلمتها والابتعاد عن المحاور الانتقائية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر إن سياسة المحاور ستعمل على اضعاف منظمة التعاون الإسلامي والدول المنضوية فيها، مؤكدا أن هذه السياسة تجاه دول المنطقة تعتبر قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة وستجلب المزيد من المخاطر الى الشرق الأوسط.

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