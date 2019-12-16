العراق: تواصل المشاورات لتسمية رئيس حكومة جديد والمهلة الدستورية تقترب من نهايتها

2019/12/16 | 20:08 - المصدر: فرانس 24

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تواصلت المشاورات السياسية في بغداد للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة خلفا لعادل عبد المهدي المستقيل، وينبغي تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل، وفقا لنص الدستور.



وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبد المهدي في الرابع من الشهر الحالي.

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