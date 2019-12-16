بالوثيقة.. صحة بابل تُكلف

2019/12/16 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

حصلت (بغداد اليوم)، على كتاب تكليف، علي السجاد عبد الصاحب، بإدارة قسم الأمور الفنية، في دائرة صحة مح...





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