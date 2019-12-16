حول قانون مفوضية الانتخابات الجديد

2019/12/16 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان سنُ قانون جديد، للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مطلبا شعبيا وجماهيريا، نادت به التظاهرات منذ اليوم الأول لانطلاقها بداية شهر تشرين الأول المنصرم.فوجود قانون انتخابات منصف، الى جانب قانون جديد لمفوضية الانتخابات، يحررها من سطوة الأحزاب ونفوذ الكتل السياسية، ويدعم تشكلها من قبل أعضاء مهنيين مستقلين، لا تربطهم علاقة مع الأحزاب الحالية، ...

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