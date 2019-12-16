حرب إلغاء بين الحريري وباسيل

2019/12/16 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبير بشير* لا يزال جبران باسيل مسكوناً بمعادلة «أنا والحريري، نبقى معاً أو نخرج معاً من الحكومة».وبعدما رفض «شعار كلن يعني كلن» في بداية الانتفاضة في لبنان، عاد ليتوسله علناً من أجل تحقيق هذه المعادلة، حيث أعلن في مؤتمره من مقر التيار العوني في ميرنا الشواح، انتقاله مع التيار البرتقالي إلى صفوف المعارضة القوية، ...

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