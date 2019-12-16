{Oppo} تتهيأ لثورة الجيل الخامس بهواتف رائدة

2019/12/16 | 20:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

أعلنت شركة (أوبو Oppo) في إطار مشاركتها بفعاليات قمة "سناب دراغون" السنوية التي تنظمها شركة كوالكوم، أنها ستكون من أوائل الشركات التي تطلق هاتفًا ذكيًا بمواصفات متفوقة يدعم تقنيات الجيل الخامس، ويأتي أيضاً مزوداً بمعالج (Snapdragon 865) من كوالكوم خلال الربع الأول 2020.

Reno 3 Pro

كما أعلنت الشركة أيضًا أن هاتفها الجديد كليًا Reno 3 Pro الذي تعتزم إطلاقه هذا الشهر سيأتي مزودًا بمعالج (Snapdragon 765G)، وهو الجيل الجديد من معالجات كوالكوم المعزز بتقنيات مدمجة لاتصال الجيل الخامس، ليكون بذلك أول هاتف ثنائي الأنظمة ويدعم تقنيات الجيل الخامس تطلقه العلامة الرائدة.

وقال إيثان تشيوي، رئيس Oppo الشرق الأوسط وأفريقيا: "يتيح لنا تزويد هواتفنا بمعالج Snapdragon 865 إطلاق هواتف ذكية رائدة تدعم تقنيات الجيل الخامس وترتقي بمستويات التجارب التي تقدمها على صعيد الكاميرا والألعاب والذكاء الاصطناعي، لتوفر للمستخدمين حول العالم أداءً فائقًا".

وأضاف "يتيح هاتف Reno 3 Pro المزود بمعالج Snapdragon 765G للمستخدمين تجربة اتصال فائقة معززة بتقنيات الجيل الخامس ومنظومة تشغيل الألعاب Qualcomm Snapdragon Elite Gaming وأداءً استثنائيًا في هاتف متحرك فائق النحافة".

عدة المنتجات

وأوضح إيثان تشيوي أن Oppo تخطط لإطلاق المزيد من المنتجات التي تدعم تقنيات الجيل الخامس مستقبلًا، لتعزز بذلك اعتماد هذه التقنيات على نطاق أوسع حول العالم.

وتتيح معالجات الجيل الخامس من Snapdragon للهواتف المتحركة لشركة Oppo تزويد هواتفها الذكية الرائدة بشبكة الاتصال الخلوية الأفضل في فئتها والأعلى أداءً وكفاءة في استهلاك الطاقة، وبتصاميم جذابة تمنح المستخدمين الجيل القادم من تجارب تصوير الفيديو والصور الفوتوغرافية، إضافة إلى تجارب ألعاب لا تضاهى.

وبفضل تزويده بمعالج Snapdragon 765G وتقنية الجيل الخامس المدمجة، وتكنولوجيا المعالجة بقدرة 7 نانومتر، سيتفوق هاتف Reno 3 Pro على جميع التوقعات عبر توفير تجربة مذهلة للاتصال من الجيل الخامس للمستخدمين.

ولطالما كانت Oppo ملتزمة بإطلاق هواتف ذكية تدعم تقنيات الجيل الخامس وتعزيز انتشارها حول العالم، إذ أطلقت في شهر أيار الماضي هاتف Reno 5G رسميًا في سويسرا كأول هاتف متحرك متوفر تجاريًا يعمل بتقنية الجيل الخامس في أوروبا.

وفي أعقاب النجاح اللافت الذي حققه الهاتف الجديد، طرحته Oppo لاحقًا على نطاق واسع في كل من أستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

ونتيجة للتفوق الذي حققه Reno 5G، فازت Oppo وكوالكوم وإريكسون في شهر حزيران الماضي بجائزة "أفضل تطوير لشبكة الجيل الخامس في أوروبا"، كما تم الكشف عن الهاتف الذكي في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر أيلول.

ارتقاء تكنولوجي

ويشكل هاتف Oppo Reno 5G امتداداً لسلسلة هواتف Reno الرائدة والتي تستخدم أحدث التقنيات المبتكرة للارتقاء بمستوى التصوير الفوتوغرافي والترفيه في الهواتف الذكية إلى آفاق جديدة كلياً، وذلك عبر إضافة قوة تقنيات الاتصال من الجيل الخامس فائقة السرعة.

وكمساهم رئيس في توحيد معايير الجيل الخامس، فقد أطلقت الشركة في مطلع العام مشروع 5G Landing Project بالتعاون مع عدد من المشغلين الشركاء لتسريع الطرح التجاري لخدمات ومنتجات الجيل الخامس في مختلف أنحاء العالم.

وتربط بين Oppo وكوالكوم علاقة تعاون طويلة الأمد، حيث أطلقت الشركة هاتفها الرائد Find X المزود بمعالج Snapdragon 845 في العام 2018، ويوفر الجهاز، الذي حققت Oppo نجاحاً هائلاً في السوق الأوروبية من خلاله، تجارب غير مسبوقة للمستخدمين بفضل تصميمه الرائد وقدرات الترفيه والاتصال المبتكرة.

وكشفت Oppo في العام 2019 عن هاتف Reno 10x Zoom الذكي بميزة التقريب الهجين حتى 10 مرات والمعزز بمعالج Snapdragon 855، وهاتف Reno Ace المدعوم بمعالج Snapdragon 855 Plus، ولاقى الهاتفان استحساناً واسعاً بين المستخدمين بفضل أدائهما الفائق في التصوير والألعاب.

ضخ الاستثمارات

وفي عصر الاتصال الذكي المعزز بالجيل الخامس، ستواصل Oppo ضخ الاستثمارات في تطوير المنتجات ومشاريع الأبحاث التقنية وإرساء المعايير وسيناريوهات استخدامات الجيل الخامس، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع كوالكوم وغيرها من الشركاء في القطاع لاستكشاف الإمكانات الهائلة لتقنيات الجيل الخامس وتوفير المنتجات المبتكرة التي تلبي تطلعات المستخدمين حول العالم.

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