أروى لا تفكر بالبطولة

2019/12/16 | 20:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح / وكالات

كشفت الممثلة وعارضة الازياء المصرية أروى جودة، بأنها حتى الآن لم تحسم موقفها من المشاركة في الدراما

الرمضانية لعام 2020 خاصة أنها بصدد قراءة عمل مطول "60 حلقة" ولم تتعاقد بشكل نهائي حتى الآن، منتظرة قراءة السيناريو

بالكامل.

وبشأن البطولة المطلقة، قالت :انها لا تهتم بفكرة البطولة المطلقة؛ فهى تركز على العمل والدور المناسب فقط، ولا يهمها ان يكون بطولة، واضعة الغناء في خططها

المقبلة.

وعلقت "الصباح" أن أروى انتهت من تسجيل أغنية بالفعل ستكون هي الاولى في مشوارها الغنائي، ستشرع قريبا بتصويرها في فيديو

كليب.

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