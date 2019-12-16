2019/12/16 | 20:21 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر اعلامية: رئيس الجمهورية تسلم قائمة تضم عدداً من الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/16 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر اعلامية: رئيس الجمهورية تسلم قائمة تضم عدداً من الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر اعلامية: رئيس الجمهورية تسلم قائمة تضم عدداً من الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).