نيمار: الأولوية لسان جيرمان.. الإصابات قتلتني

2019/12/16 | 20:25 - المصدر: العهد نيوز

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أقر نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، بمعاناته الشديدة بسبب الإصابات التي ضربته كثيرا منذ ارتداء قميص الفريق الفرنسي في صيف 2017.

وقال نيمار

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