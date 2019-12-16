2019/12/16 | 20:25 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أقر نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، بمعاناته الشديدة بسبب الإصابات التي ضربته كثيرا منذ ارتداء قميص الفريق الفرنسي في صيف 2017.
وقال نيمار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار: الأولوية لسان جيرمان.. الإصابات قتلتني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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