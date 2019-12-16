2019/12/16 | 20:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم حضوري بحبس مدير عام الموانئ السابق مباحثات بين بغداد وموسكو بشأن تسليم أطفال المتّهمين بالإرهاب بغداد – الزمان بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف تسليم أطفال المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الروسية.وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الجانبين بحثا القضايا المشتركة بشأن ملف تسليم […]

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