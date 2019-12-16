2019/12/16 | 20:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باجلان : قتل وإختطاف الناشطين مؤشر سلبي على الوضع في العراق زخم التظاهرات يزداد وحشود المحّتجين تتحدى محاولات الترهيب والإغتيال بغداد – عبد اللطيف الموسوي تواصل توافد المحتجين لساحات الاعتصام برغم تصاعد موجة الاغتيالات التي استهدفت عددا من الناشطين في بغداد والمحافظات في خطوة يصفها المتظاهرين (بانها محاولات يائسة لترهيب الحشود وبث الرعب والخوف).وقال […]

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