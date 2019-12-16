مؤلف عراقي يفوز بجائزة أفضل نص في قرطاج المسرحي

2019/12/16 | 20:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاز المؤلف المسرحي العراقي عبد النبي الزيدي على جائزة النص عن مسرحية "كلب الست"، اخراج الفلسطيني فراس أبو صياح ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية الدورة 21 المقامة في العاصمة تونس

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