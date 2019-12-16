ضبط عجلة تنقل الأسلحة والاعتدة من كركوك الى بغداد

2019/12/16 | 20:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ضبطت قوة أمنية، اليوم الاثنين، شاحنة تنقل أسلحة وأعتدة من محافظة كركوك الى محافظة بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته "الغد برس" انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكن فريق عمل مشترك ضمن قيادة عمليات بغداد من ضبط عجلة نوع (لوري) تقوم بنقل الأسلحة والاعتدة من محافظة كركوك الى محافظة بغداد".

وأضاف ان "القوة ألقت أيضاً القبض على سائق العجلة التي وجد بداخلها 35 بندقية كلاشنكوف و6 بنادق BKC ومخازن عتاد مختلفة وحاويتين لعتاد BKC، في سيطرة الراشدية شمالي العاصمة".

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