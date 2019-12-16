2019/12/16 | 20:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في اليوم الوطني البحريني، غردت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “هالبلد بحبّو كتير بشعبو وطيبتو”.وتابعت: “منحتفل اليوم بالعيد الوطني البحريني ومنقول: افرحوا، انتو مش بحر، انتو بحرين من العزّ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجوى كرم تغرد بحب البحرين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجوى كرم تغرد بحب البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).