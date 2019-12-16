فيديو.. ميريام فارس تطلق تحدّي جديد

2019/12/16 | 20:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلقت الفنانة ميريام فارس تحدٍ جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “لكل شخص يود مرافقتها وراء الكواليس ويريد أن يعرف كيف تتم تحضيرات الفنان ولحظة صعوده على المسرح”، عليه أن يغني أغنية “حبيبي سعودي” وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بهاشتاغ #ميريام_فارس_في _السعودية.

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