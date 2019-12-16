في خطوة تاريخية.. السعوديات يشاركن في مهرجان الدرعية للفروسية

2019/12/16 | 20:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في خطوة تاريخية غير مسبوقة لمهرجان الدرعية للفروسية في دورته الثانية وللاتحاد الدولي للفروسية وللمملكة العربية السعودية، ستنافس النساء جنباً إلى جنب مع الرجال كجزء من الفريق الرسمي داخل وخارج المضمار وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.حيث تشارك 13 متسابقة سعودية في الحدث الذي يستمر من 12 إلى 21 كانون الاول/ديسمبر 2019 ، وستكون […]

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