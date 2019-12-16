2019/12/16 | 20:34 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةعدّ تحالف سائرون، اليوم الاثنين، كتاب رئيس الجمهورية، الذي يطلب فيه تحديد الكتلة الأكبر، بأنه “أمر مستغرب” كونها معروفة، لافتا الى أن الأخير مطالب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون : كتاب رئيس الجمهورية" أمر مستغرب" وعليه اختيار رئيس وزراء وفقا للمصلحة العامة) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون : كتاب رئيس الجمهورية" أمر مستغرب" وعليه اختيار رئيس وزراء وفقا للمصلحة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).