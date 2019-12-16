شاهد.. شذى جمعة تقص ظفيرتها وسط ساحة التحرير ورسالة للمنظمات الحقوقية

2019/12/16 | 20:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا للدكتورة شذى جمعة وهي تقص ظفيرتها وسط ساحة التحرير احتجاجا على ما يتعرض له الناشطين من الخطف والترهيب والاغتيالات في محاولة منها إيصال رسالة للمنظمات الحقوقية في العالم.

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