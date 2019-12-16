2019/12/16 | 20:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قات عمليات بغداد بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ، تمكن فريق عمل مشترك ضمن قيادة عمليات بغداد “من ضبط عجلة نوع لوي “تقوم بنقل الأسلحة والاعتدة من محافظة كركوك الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..ضبط “لوري” يقوم بنقل أسلحة وأعتدة من كركوك الى بغداد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..ضبط “لوري” يقوم بنقل أسلحة وأعتدة من كركوك الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).