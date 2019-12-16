المرشدي يكشف عن تراجع حظوظ السوداني لتولي رئاسة الوزراء

2019/12/16 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، عن تراجع حظوظ محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأشار المرشدي في تصريح، الى وجود اتفاق بين الكتل السياسية لغاية الان، على ترشيح رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، بعد ان نجح الضغط الشعبي للتظاهرات، بافشال تنصيب مرشحي الاحزاب لرئاسة الوزراء، مبينا انفرص محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة تراجعت، لأن بعض المواصفات المطلوبة لا تنطبق عليه، بسبب عمله وزيرا في حكومات سابقة، وانتمائه لكتلة سياسية ترأست الحكومة لثلاث دورات، إضافة إلى رفضه من قبل الكتل السياسية الكبيرة والمؤثرة.

وأضاف المرشدي ان الاسمين الحاليين غير السوداني هما رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، وإبراهيم بحر العلوم، مرجحا عدم اختيار الأخير لأنه كان وزيراً في حكومة سابقة، وانتمائه إلى كتلة سياسية.

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