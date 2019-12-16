2019/12/16 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

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مقتل واصابة 3 اشخاص بنزاع عشائري شمال البصرة

يتبع .......

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على ناقل جرحى لتنظيم داعش، في محافظة صلاح الدين.

وذكرت مديرية الاستخبارات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة ع

بغداد اليوم _ الديوانية

اعلنت قيادة شرطة الديوانية، الاثنين 16-12-2019، عن اتخاذها سلسلة إجراءات وتدابير أمنية لحماية الصحفيين والناشطين والمتظاهرين، بعد حادث استهداف الناشطين المدنين ثائر كريم الطيب وعلي المدني بعبوة ناسفة في المحافظة يوم أمس، في

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، ضبط شاحنة نوع "لوي" تقوم بنقل الأسلحة والاعتدة من محافظة كركوك إلى العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الاعلام، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "فريق عمل مشترك ضم

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