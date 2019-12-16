الزراعة تعلن استمرار منع استيراد [23] منتج زراعي وحيواني

2019/12/16 | 20:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت وزارة الزراعة استمرار منع استيراد محاصيل الانتاج المحلي مع وصولها الى [23] منتج زراعي نباتي وحيواني ومن كافة المنافذ الحدودية لوفرة الإنتاج المحلي ودعما للمنتج الوطني وتحقيق التوازن في ألأسعار طبقا للروزنامة الزراعية التي وضعتها الوزارة.

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