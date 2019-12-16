واسط تحمل وزارة الكهرباء حادثة الإعتداء على موظفي محطة الزبيدية

2019/12/16 | 20:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط -اين]حملت محافظة واسط، الأثنين، وزارة الكهرباء ما حصل من إعتداء على موظفي محطة الزبيدية من قبل المتظاهرين، داعية شيوخ العشائر للإسهام في المحافظة على مكتسبات حركة الإحتجاج مع المحافظة على دوائر ومؤسسات الدولة.

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