لمسة لبنانية لاطلالة ملكة جمال فرنسا 2019

2019/12/16 | 20:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تشهد الساحة الجمالية حالياً سلسلة حفلات انتخاب لملكاتها.فقد انتخبت الجنوب أفريقية زوزيبيني تزنزي ملكة جمال الكون، كما فازت الجامايكية توني آن ــ سينغ بتاج ملكة جمال العالم.هذه الحركة أعطت زخماً للساحة، وتنافست فيها العديد من الجميلات من مختلف أنحاء العالم.قبل ساعات قليلة، توجّهت الكاميرات نحو فرنسا حيث انتخبت كليمانس بوتينو ملكة […]

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