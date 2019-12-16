شاهد.. الأمطار الغزيرة تُحول صحراء الكويت إلى “بحر” من المياه

2019/12/16 | 20:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو، تحوُّل صحراء الكويت إلى بحر إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم الاثنين.وشهدت الكويت سقوط الأمطار الرعدية مع حبات البرد بدءًا من الساعات الأولى لصباح اليوم، على معظم المناطق.وتتأثر دولة الكويت بحالة قوية من عدم الإستقرار الجوي، تتركز في الأجزاء الشمالية الشرقية منها، جالبة الأمطار الرعدية الغزيرة لمعظم المناطق.وتُشير آخر […]

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