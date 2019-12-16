2019/12/16 | 20:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت المديرية العامة للأشراف التربوي التابعة لوزارة التربية خارطة عمل وجهت من خلالها المديريات العامة للتربية في المحافظة كافة بضرورة الالتزام بها ، من اجل الحفاظ على مسار العملية التربوية أبان الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد ، والاستعدات المبكرة لخوض العملية الامتحانية الخاصة بالنصف الأول من السنة الدراسية.واضاف المكتب الإعلامي في بيان تلقته وكالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تضع خارطة طريق للحفاظ على مسار العملية التربوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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