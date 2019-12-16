نوّاب: مساعي الكتل الكبيرة مستمرة للهيمنة على الحكومة المقبلة

2019/12/16 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخاوف من تكليف رئيس وزراء لا يحظى بقبول الشارع بغداد ـ وعد الشمري: أكد نواب، أمس الأثنين، استمرار مساعي الكتل السياسية في الهيمنة على الحكومة المقبلة، مشددين على أن مفاوضات اختيار رئيس الوزراء لم تحسم لغاية الان، معربين عن مخاوفهم من تقديم مرشح لا يحظى بقبول الشارع.وقال النائب حسين العقابي، في حديث إلى “الصباح ...

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