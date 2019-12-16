قصف مناطق شهدت تحركات لداعش على حدود ديالى وصلاح الدين

2019/12/16 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، أمس الاثنين، بأن قوات الجيش قصفت أربع مناطق بعد تحركات لتنظيم داعش على الحدود مع صلاح الدين.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم، محمد ضيفان العبيدي في حديث صحافي، إن “قوات الجيش قصفت بالهاونات مناطق الميتة وسبيعات والبو جمعة، والبو كنعان، على الحدود بين ديالى وصلاح ...

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