الحكمة يؤكد حرصه على “عراقية” القرار

2019/12/16 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أكد تيار الحكمة، امس الاثنين، حرصه على “عراقية ووطنية” القرار، معرباً عن أمله بأن تتعامل الأطراف الخارجية على أساس سيادة العراقيين على قرارهم، في حين دعا القيادات السياسية إلى عبور أزمة البلاد نحو “الاصلاح الحقيقي بما يحقق تطلعات الجماهير”.وقال التيار في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه: “تطالعنا بعض الوكالات ...

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