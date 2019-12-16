غالبيتهم من الريال.. سبعة لاعبين يفتقدهم الكلاسيكو

2019/12/16 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تأكد غياب الدولي البرازيلي ومدافع ريال مدريد، مارسيلو، عن مباراة الكلاسيكو المزمع عقدها في الثامن عشر من الشهر الجاري.

ويعاني النادي الملكي من عديد الغيابات في تلك المباراة الهامة في المنافسة على لقب الدوري، إذ يتقاسم ريال مدريد الصدارة مع برشلونة بنفس الرصيد من النقاط (35) لكن التفوق كاتالوني بفارق الأهداف.

ولم يستطع مارسيلو المشاركة في التدريبات الصباحية اليوم الإثنين وهو ما جعله خارج حسابات الكلاسيكو بشكل نهائي.

ولحسن الحظ فإن الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي سيكون متاحًا بعد تعرضه للإيقاف ضد فالنسيا بسبب نيله بطاقة حمراء في لقاء إسبانيول يوم 7 من الشهر الجاري.

يغيب كذلك عن صفوف ريال مدريد ماركو أسينسيو الذي لم يتعافى من إصابته بعد، إضافة إلى إيدين هازارد ولوكاس فاسكيز وخاميس رودريغيز.



من المتوقع أن يشرك زيدان غاريث بيل في الرواق الأيمن من بداية المباراة.

بالنسبة لبرشلونة فإن الحال أقل تضررًا، ويبرز الفرنسي عثمان ديمبيلي كأقوى الأسماء الغائبة عن اللقاء إذ سيكون غير متاحًا حتى منتصف فبراير القادم بعد إصابته في مباراة بوروسيا دورتموند أواخر نوفمبر المنصرم.

سيعوض غياب ديمبيلي بطبيعة الحال الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز في خط المقدمة.

كما يفتقد برشلونة لأحد أهم أسلحته في وسط الملعب وهو البرازيلي آرثر ميلو الذي يعاني من مشكلات في عضلات الفخذ وسيغيب لمدة تصل إلى 10 أسابيع.

وغاب اللاعب عن المباريات الثلاث الأخيرة لبرشلونة أمام الإنتر وريال مايوركا وريال سوسيداد، ومن المنتظر أن يعول المدرب أرنستو فالفيردي في مكانه على الكرواتي إيفان راكيتيتش.

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