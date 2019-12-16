هاشتاغ: نحر مراهق في العراق، وشلل في فرنسا بسبب الإضراب، وموزة فنية تتحول إلى فكرة تسويقية

2019/12/16 | 21:25 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول فقرة هاشتاغ هذا الأسبوع جريمة مقتل المراهق العراقي #هيثم_إسماعيل بالطعن والسحل والنحر وتعليق جثته في #ساحة_الوثبة في بغداد، ويتساءلون عن الإنسانية بعد تداول بعض الحاضرين صورا مع جثته المعلقة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.



كما نتحدث عن تبعات إضراب قطاع النقل العام في فرنسا على حياة الباريسيين اليومية.



فما تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها؟ وننهي الحلقة مع الموزة الفنية التي تحولت إلى فكرة تسويقية تستعين بها أشهر العلامات التجارية.

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