الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على ناقل جرحى الدواعش في صلاح الدين

2019/12/16 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القاء تقبض على ناقل جرحى عناصر "داعش" في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه،

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