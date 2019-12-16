خبير قانوني: الكرة في ملعب رئيس الجمهورية بتحديد الكتلة الأكبر

2019/12/16 | 21:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى خبير قانوني، اليوم الاثنين، بان كرة تحديد الكتلة الأكثر عدداً بملعب رئيس الجمهورية.

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