رسمياً.. عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر

2019/12/16 | 21:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات الجزائرية، الاثنين، رسميا فوز المرشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي وسط احتجاجات.

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