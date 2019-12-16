التربية تشكل فرقا اشرافية لمتابعة سير الدوام والتوعية بسلبيات إضاعة السنة

2019/12/16 | 21:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن تشكيل فرق اشرافية لمتابعة سير الدوام الرسمي في المداس والتوعية بسلبيات إضاعة السنة الدراسية، حسب تعبيرها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، إن "المديرية العامة للإشراف التربوي التابعة لوزارة التربية، وضعت خارطة عمل وجهت من خلالها المديريات العامة للتربية في المحافظة كافة بضرورة الالتزام بها، من اجل الحفاظ على مسار العملية التربوية أبان الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد، والاستعدادات المبكرة لخوض العملية الامتحانية الخاصة بالنصف الأول من السنة الدراسية".

وبين المكتب الإعلامي "حرص وزيرة التربية سها خليل العلي بك على اهمية التعليم في نهضة المجتمعات وتطويرها، عن طريق عقد اجتماعات سريعة مع أولياء أمور الطلبة وتوعيتهم وبيان سلبيات إضاعة سنة دراسية من الطلبة في حالة عدم اللحاق بالمدارس، على ان يتم تشكيل فرق اشرافية من قبل اقسام الاشراف الاختصاصي والتربوي لمتابعة سير انتظام الدوام الرسمي في المديريات كافة، علاوة على ذلك التركيز على التواجد الفعلي للمشرفين داخل المدارس واعفائهم من أي مهام تُعيق تنفيذ هذا الامر المهم الذي يصب بمصلحة العملية التعليمية".

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