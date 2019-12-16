رباعو المنتخب الوطني ونادي أمانة بغداد يهيمنون على منافسات البطولة العربية

2019/12/16 | 21:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ضمن منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال التي اختتمت احداثها اليوم الاثنين في العاصمة الاردنية عمان .

حصل رباعو نادي أمانة بغداد الذين يمثلون منتخبنا الوطني، على 12 ميدالية ذهبية وثلاثة فضية وعلى النحو التالي :

الرباعصفاءراشدشاركبوزن 89 كغم ( متقدمين ) وحصل على المركز الأول وفي جعبته ثلاث ميداليات ذهبية، في حين شارك الرباع علي عمار يسر بوزن 96 كغم وحصل على ثلاث ميداليات ذهبية، ليحصد المركز الاول لهذا الوزن، فيما نال الرباع عبد الله عبد الكريم على المركز الثاني

في وزن 61 كغم ( متقدمين ) متقلدا ثلاث ميداليات فضية، وفي فئة الشباب حصل الرباع محمد اكرم خليل على المركز الاول لوزن ( 61 ) حاصدا ثلاث ميداليات ذهبية، واختتم الرباع محمد عمار مسلسل حصد الميداليات الملونة بحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية.

وشهدت البطولة مشاركة كبيرة لكل الفئات الناشئين والشباب والكبار الذين يمثلون منتخبات 15 دولة عربية، وهي الكويت والسودان وليبيا وجزر القمر والمغرب واليمن والسعودية وعُمان والبحرين والإمارات وسورية والأردن ولبنان وفلسطين إلى جانب العراق.

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