وفاة متظاهر جديد متأثرا بجراحه من خميس ذي قار الدامي

2019/12/16 | 21:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان متظاهرا توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مجزرة الخميس الدامي بالمحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "المتظاهر كرار فاضل توفي في مستشفى زين العابدين بكربلاء المقدسة متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مجزرة يوم الخميس الدامي بمدينة الناصرية مركز المحافظة".

ومع وفاة كرار يرتفع عدد الشهداء من المتظاهرين إلى 106.

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